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سليم عون للـtayyar.org:"اليوم وقفنا بوج الوقاحة وكسرناها ويلي عندو شي علينا يحط عينو بعينّا"

20
SEPTEMBER
2021
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون للـtayyar.org أن ما حصل اليوم في المجلس النيابي لدى القاء رئيس التكتل النائب جبران باسيل كلمته إنما هو دليل على أن هناك ثمة من هو غير قادر على أن يسمع الحقيقة، وقال:"نحن معتادون على التهذيب والتصرف بلياقة في المجلس النيابي وخارجه، لذلك نحن لا نقاطع أحداً أثناء إلقائه كلمته، وحين كان الوزير باسيل يلقي كلمته في الجلسة النيابية المخصصة للتصويت على منح الحكومة الثقة كانت هناك نية واضحة لدى البعض بالذبذبة عليه، فحين كان يتكلم عن نواب ووزراء حوّلوا أموالهم الى الخارج، ومع أنه لم يشمل الجميع، حصلت مطالبة له بأن يسمّي بصوت عالٍ ونبرة عالية لأن النائب باسيل كان ينطق بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، فاستفزّ البعض. وحين تحدث عن نواب لم يستطيعوا أن يحوّلوا لأولادهم بعض الأموال لكي يكملوا عامهم الدراسي، سألت أنا لماذا الآن لا تطالبون بالتسمية، هل لأنني أنا نائب التيار واحد منهم، مثلي مثل معظم الناس لم أستطع أن أحوّل لأولادي في الخارجي فلساً واحداً؟"
وأضاف عون:"من الآن وصاعداً لن نسكت على أي كلام في غير مكانه يوجّه الينا لأن لياقتنا أُخذت على أنها نوع من الضعف... لن نسكت لأحد، وكلّو بالحق".
وأردف عون:"طفح الكيل، سنضع حدّاً للوقاحة التي كانت تُستعمل ضدنا. اليوم وقفنا بوج الوقاحة وكسرناها ويلي عندو شي علينا يحط عينو بعينّا".

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