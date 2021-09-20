الرئيس عون عرض مع وزير الشؤون الاجتماعية الخطوط العريضة لعمل الوزارة لاسيما ما يتعلق بالبطاقة التمويلية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار وعرض معه الخطوط العريضة لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة التمويلية.

واستقبل الرئيس عون، النائب السابق اميل رحمة الذي ادلى بعد اللقاء بالتصريح الآتي:" تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهنأته بولادة الحكومة آملاً ان تسعى كفريق عمل واحد ومنسجم من اجل قيادة مسيرة الانقاذ الذي تحتاجه البلاد".



واضاف:" لمست لدى الرئيس عون ارتياحاً لتشكيل الحكومة، وتفاؤلاً بقدرتها على الانتاج والتحرك السريع لمعالجة الملفات الداهمة، والبدء بالاجراءات الآيلة الى تخفيف المعاناة اليومية للشعب في غير مجال من مجالات الحياة.



وقد لفت رئيس الجمهورية الى حجم الصعوبات والعقد والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، معرباً عن اعتقاده بأن مآلها الانحسار متى صفّت النيات وقام تعاون جاد ومستمر بين مكوناتها واصفاً علاقته مع رئيسها نجيب ميقاتي بالجيدة، وهي ستكون فرصة للتوافق على انتشال لبنان من محنته".