مخزومي: لن أعطي هذه الحكومة الثقة لأنها أبعد ما تكون عن الإنقاذ

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غرّد النائب فؤاد مخزومي في حسابه الخاص عبر "تويتر".



وكتب: "نظرا للطريقة التي تشكلت بها الحكومة من محاصصة وإعادة نفس الاشخاص الذين رفضهم الشعب إلى الحكم، ونظرا لأنها لم تتخذ موقف واضح وصريح يدل على نية حاسمة للتعاون مع المحقق العدلي لكشف حقيقة ثالث أكبر جريمة في العالم ومواساة أهالي ضحايا وجرحى تفجير مرفأ بيروت".



وتابع: "ونظرا لبيانها الوزاري الذي لا يبشر بالخير خصوصا في ما يتعلق بالشق المصرفي وبعد التدخلات لتعديل العبارة الخاصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وجعلها وضع خطة لإصلاح القطاع وتعديله حيث يلزم، لن أعطي هذه الحكومة الثقة لأنها أبعد ما تكون عن الإنقاذ".