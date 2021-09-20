عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 أيلول 2021

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الأخبار: الدكاكين الجامعية: نهاية التعليم العالي؟

تأخير جديد للبطاقة التمويليّة!



هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ؟





البناء: وزير الدفاع السوري في عمّان: إعلان أميركي برفع الحظر السياسي بعد الاقتصادي / ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هاليبرتون… فهل كان تحرّشاً؟ / جلسة الثقة اليوم: غياب الحريري… والثقة على عتبة الـ 100 صوت /

نداء الوطن: تحذير أميركي: إستيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات يضرّ بلبنان

الصراع النفطي يحاصر الحكومة: إيران أمامك وإسرائيل وراءك

اللواء: إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري!

حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء

الجمهورية: اليوم ثقة وغداً الرهان

النهار: "تسابق نفطي" إيراني إسرائيلي... على لبنان!

الديار: المحروقات... إستحقاق خطر اجتماعياً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتي التي تأخذ الثقة اليوم

«إسرائيل» تختار شركة أميركية للقيام بحملة حفر في البحر... ولبنان غارق في أزماته

هل من تداعيات مُباشرة على الوضع اللبناني جرّاء ملف الغواصات الأوسترالية؟

the daily star: Govt set to gain wide Parliament support

l'orient le jour: Discrédité par le fuel iranien, le gouvernement sollicite aujourd’hui la confiance de la Chambre