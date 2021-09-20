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أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إنّ زيارة وزير الدفاع السوري الى الأردن تشكل تكريساً لنهج رفع الحظر الأميركي عن تواصل الحكومات العربية مع الحكومة السورية بعد الاجتماع الذي عُقد في عمّان لوزراء الطاقة في الأردن وسورية ولبنان ومصر لبحث جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سورية…

خفايا

قالت مصادر حكومية انّ رئيس الحكومة يتجه لتوظيف عائدات لبنان من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة المتبقية بين الإنتاج والطلب في الكهرباء إذا اعتمد جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية بتمويل البنك الدولي وتمّ تكرار التفاهم مع العراق سنوياً.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يخشى مرجع حكومي من ان يدفع ثمن التوتر الاميركي الفرنسي فيوضع على لائحة العقوبات الاميركية بسبب النفط الايراني.

 

إستغربت أوساط مراقبة أن يقوم الشيخ أحمد اسماعيل بمهاجمة البطريرك الراعي مستخدماً عبارات غير لائقة على موقع صدى الولاية الإلكتروني القريب من "حزب الله" من مثل "يا لرخص كلماتك وعظاتك ومواقفك التافهة يا راعي الزهايمر والباركنسون"، وذلك رداً على موقف الراعي من بواخر المازوت الإيرانية.

 

من المتوقع ان يصدر عن لجنة الطعون في الجامعة اللبنانية قرار بالغاء الدعوة لانتخاب عمداء جدد في محاولة لابقاء القديم على قدمه لأسباب متصلة بالمحاصصة السياسية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
أحبط رئيس الحكومة محاولة شبه رسمية للتشويش على العلاقة المميزة التي تربطه برئيس مجلس النواب، ولسان حاله يقول: خيّطوا بغير هذه المسلّة!

 

لغز
سلّط بيان العشائر العربية الأضواء على ما يجري في أحد الأجهزة الأمنية وخطورة تداعيات الممارسات الملتبسة ضد شباب العشائر بحجة ملاحقة المشاركين في إشتباك خلده الأخير !

 

 

 

الجمهورية: أسرار

يحاول تأمين أكبر ثقة وغطاء لعمله...

لوحظ أنّ مسؤولاً يحاول تأمين أكبر ثقة وغطاء لعمله، ويسعى الى عدم خسارة ثقة أي فريق سياسي.

 

هذا ما أكده قطب سياسيّ...

أكّد قطب سياسي أنّه ليس منزعجاً من إعطاء وزيره حقيبة متواضعة، بعدما أصبحت الحقيبة الوازنة تشكّل عبئاً، كونها ترتّب مسؤوليات كبيرة وسط قدرات شحيحة.

 

تنتظر منذ 3 أيام في غرفة الطوارئ!

تنتظر سيدة لبنانية منذ ثلاثة أيام في غرفة الطوارئ في إحدى مستشفيات بيروت في انتظار توافر غرفة لإيوائها.

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