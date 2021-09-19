قداس في غوسطا على نية نجاح الوزير القرم في مهامه الجديدة

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احتفلت بلدة غوسطا الكسروانية بالذبيحة الالهية على نية نجاح وزير الاتصالات جوني القرم وتوفيقه في مهامه الجديدة، وذلك في كنيسة مار سمعان العامودي في غوسطا.



نظمت القداس لجنة وقف كنسية مار سمعان العامودي وترأسه خادم الرعية الخوري بشارة السبريني وشارك فيه حشد من المؤمنين من ابناء المنطقة والجوار يتقدمهم الوزير جوني القرم، النائب فريد هيكل الخازن، رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون واعضاء المجلس البلدي والمخاتير ونقيب المقاولين المهندس مارون الحلو. والقى الخوري السبريني عظة تناول فيها سيرة الوزير القرم منوها بتعيينه على رأس وزارة الاتصالات وهو المعروف بجهوده الاقتصادية ونظافة كفه وكفاءته، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.