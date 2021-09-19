بلدية صيدا: رصاصات طائشة جراء اشتباكات عين الحلوة طاولت مكتب السعودي الخاص في سينيق

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أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا في بيان أن "العناية الإلهية تلطفت برئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبزواره بعدما خرقت رصاصات طائشة جراء الإشتباكات في مخيم عين الحلوة مساء أمس، غرفا عدة في مكتبه الخاص الكائن في محلة سينيق - محيط حسبة صيدا الجديدة، ومنها رصاصة إستقرت على كرسيه في المكتب، ورصاصات عدة في مقاعد جلوس الزوار".



المهندس السعودي الذي قصد مكتبه مساء اليوم، فوجىء بالرصاص الطائش الذي طاول مكتبه وقال: "الحمد لله على تلطفه وعنايته، لأنه لم يكن أحد موجودا في المكتب الذي عادة أتواجد فيه مع زواري لأتابع بعض الأعمال، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".





وتمنى السعودي "الشفاء لكل المصابين جراء هذه الإشتباكات المؤسفة، والتي نرجو ألا تتكرر لأنها تصيب بأضرارها الجسم الواحد".