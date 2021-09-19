بوشكيان: نتفهم قلق الناس ونحن آتون للعمل وليس لاضاعة الوقت

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واصل وزير الصناعة جورج بوشكيان تقبل التهاني بتعيينه وزيرا في دارته في كسارة. واستقبل الوفود والشخصيات والفاعليات التي عرضت معه المطالب البقاعية والاهتمامات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والصناعية.



وزاره مهنئا وفد من هيئة مخاتير زحلة وقضائها برئاسة علي يوسف، رئيس وأعضاء جمعية تجار زحلة المهندس زياد سعادة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مجدل عنجر سعيد ياسين، سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب، قنصل لبنان في كندا حسين رحال وفاعليات وشخصيات اقتصادية وأهلية واجتماعية.



وأكد بوشكيان أمام الوفود "أهمية البقاع بتنوعه وعيشه المشترك وتضامن أهله ووقوفهم إلى جانب بعضهم في أحلك الظروف". وقال: "إن الظروف صعبة للغاية على المستويات كافة، وهذا الأمر ليس مجهولا".



وأضاف: "لا يوجد أمر مستحيل أمام الارادة الوطنية الجامعة، وتمسك اللبنانيين بأرضهم، وتضامنهم بين بعضهم وثقتهم بالدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين تمكنوا عبر السنين الماضية من تجاوز صعوبات وتحديات أكبر مما نواجهه اليوم".



وقال: "الحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها، وبثقة المجلس النيابي التي نتطلع إلى نيلها غدا، ستعمل بكل جدية على معالجة الملفات الشائكة والمعقدة. ونحن نتفهم قلق الناس آملين في نيل ثقتهم لأننا آتون للعمل وليس لاضاعة الوقت".



وأوضح أن "التركيز والاهتمام سينصب على إيلاء القطاع الصناعي الاهمية وعلى تشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على التوظيف في اقامة مصانع جديدة وحديثة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، فنحقق معهم الانماء المنشود لمنطقتنا".