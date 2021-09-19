سرقت سيّارته بطريقة احتيالية وتوارت عن الأنظار… هل من يعرف عنها شيئا؟

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

بتاريخ 18-09-2021، ادعى لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت المواطن (م. م. مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة) أنّ المدعوّة:

س. ج. (مواليد عام 1979، لبنانيّة الجنسيّة)

أقدمت بنفس التاريخ على سرقة سيّارته نوع “هيونداي” من محلّة بشارة الخوري بطريقة احتياليّة مستغلّة رغبته ببيعها، وتوارت عن الأنظار بعد أن طلبت تجربة قيادتها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة (س. ج) وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها أو شاهدوها وتعرفوا إليها الحضور إلى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 633808-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.