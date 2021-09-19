وزير الزراعة استقبل وفودا مهنئة

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في دارته في بلدة شعث، وفودا رسمية وشعبية ودينية ونقابية مهنئة، تقدمهم النائب الدكتور علي المقداد، رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن منير شحادة، المدير العام للادارة العامة في وزارة الدفاع اللواء الركن مالك شمص، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبية، راعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، كاهن حدث بعلبك الأب الياس معلوف، رؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير، ووفود وعشائر وعائلات من مختلف أنحاء البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل.