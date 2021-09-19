لبنان يتصدر الدول العربية من حيث نصيب الفرد من تحويلات المغتربين

أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الى أن “اجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات الى المنطقة العربية بأكملها. وقد احتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولار للفرد. وقد شكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازي. اخيرا، يحتل لبنان المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم”.