"طائر الخرشنة القزوينية" لأول مرة في سماء لبنان

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سجّل الناشط البيئي والخبير برصد حركة الطيور ومسار هجرتها الدكتور ميشال صوان اكتشافه الثالث هذا العام لحضور طائر الخرشنة القزوينية.

صوان وفي حديث لبرنامج عالموجة سوا من صوت لبنان اكد رصد الطّير على شاطىء الشمال اللبنانيّ، ويبلغ طوله متر و٣٥ سنتم وهو من أكبر الطيور بفصيلته.

ولفت صوان الى انه لحضور هذا النوع من الطيور في لبنان دلالات علمية منها اقتراب الامطار او انّ الشتاء سيكون قاسيًا هذه السنة.وطالب صوان وزارة البيئة بانشاء مركز دراسات لهذا النوع من الاكتشافات ووضع داتا وتشديد عمل الضابطة البيئية لافتا الى ان لا تحرك جديًا على الصعيد الرسمي.