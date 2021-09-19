الرئيس عون ابرق الى نظيره الجزائري معزيا بوفاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، معزيا بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة "الذي ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي بصمة رصانة اكسبتها خبرته الطويلة قوة الاقناع ووضوح الرؤيا والنهج القويم". ووصف الرئيس عون الرئيس بوتفليقة بانه كان "الداعم للبنان ولوحدة أبنائه وسلامة ارضه ما حقق له مكانة خاصة في ذاكرة اللبنانيين". وعزى رئيس الجمهورية نظيره الجزائري واسرة الراحل والشعب الجزائري الشقيق، سائلا العلي القدير ان يسكن الفقيد فسيح جنانه.