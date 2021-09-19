ابي رميا في لقاء جامع َحاشد مع منسقي واعضاء الهيئات المحلية في التيار : الحقيقة ساطعة والرأي العام واعٍ ويعلم تماما من يطمس الحقيقة ومن يكافح الفساد ويعمل لبناء الدولة

A + A -

جمع النائب سيمون ابي رميا في لقاء حاشد في دارته في اهمج منسقي واعضاء الهيئات المحلية للتيار الوطني الحر في قضاء جبيل بحضور مسؤول منسقي الاقضية طوني بو يونس، منسق هيئة القضاء جيسكار لحود وحشد من المنسقين واعضاء الهيئات المحلية.

واعتبر ابي رميا في كلمة له اننا كلنا أمل بعهد الرئيس العماد ميشال الذي امتصّ بحكمته ومسؤوليته الانهيار المبرمج والمحضّر له منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، مشيرا إلى أن كثيرين من الذين شاركوا بحراك ١٧ تشرين، اشخاصا عفويين ووطنيين ويعانون مثلنا من طوابير الذل على المحطات ومن الفقر والجوع وهمّهم مكافحة الفساد وبناء الدولة، مؤكدا، ان التيار الوطني الحر يتكامل مع هؤلاء بالأهداف والركائز التي على أساسها نطمح ان نبني لبنان الجديد، فيما حوّر اخرون أهداف الثورة في محاولة لعزل التيار الوطني الحر عن الساحة السياسية، فعمدوا إلى تشويه صورته وتاريخه النضالي من خلال حملة مبرمجة على الرئيس عون والتيار الوطني الحر عبر تحميل وزر ما وصلت اليه الأوضاع المتأتية من السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عام ١٩٩٠.

واستعرض ابي رميا أبرز اقتراحات القوانين التي قدمها التيار الوطني الحر لمكافحة الفساد ومنها اقتراح قانون رفع السرية المصرفية، والكابيتال كونترول الذي لا يزال نائما في ادراج المجلس النيابي، كذلك اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة و الأموال المهربة إلى الخارج، اقتراح قانون رفع الحصانات، واقتراح قانون تعديل قانون تبييض الأموال وقانون الهيئات الخاصة التي من صلب مهامها تحديد مكامن الفساد وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا مع حاكمية مصرف لبنان. وشدد ابي رميا الى ان التدقيق الجنائي أم المعارك الذي يقودها الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر، لافتا الى انه تم توقيع الاتفاق مع الشركة المدققة منذ يومين، ولديها ١٢ اسبوعا لنشر تقريرها الأول.