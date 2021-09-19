هذا ما تمنّاه الراعي للحكومة

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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي, أن "كلّ ما نراه اليوم مرحلة صعبة ولكنّها تمضي بتغيير الواقع بالوسائل الديمقراطية ورفض الهيمنة ومسيرة التغيير التي بدأت مع الانتفاضة الشعبية مستمرّة".

وخلال ترؤسه قداساً في سيدة إيليج, جدد, "تمنّياته للحكومة بالنجاح ونأمل أن تعمل كفريق وطني واحد لوقف التدهور والتصدّي للعمليات المتواصلة لضرب الشرعية وهيبة الدولة".

وأضاف, "لإجراء الإصلاحات في القطاعات وتأمين العام الدراسي بكل ما يلزمه ودعم المدارس الخاصة كما الرسمية وحل أزمة المحروقات والكهرباء وإغلاق معابر التهريب على الحدود ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار".