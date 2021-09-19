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بالصورة - طبيب لبناني يحضر إلى المستشفى عبر دراجة لإتمام عملية ولادة

19
SEPTEMBER
2021
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطبيب النسائي زكي سليمان الذي حضر إلى مستشفى رزق على متن دراجة هوائية من أجل إتمام عملية ولادة.

وأقدم سليمان على تلك الخطوة بسبب انقطاع سيارته من مادة البنزين. وبعد نجاح العملية، شاء الطبيب الذي كان يرتدي ملابس رياضية أن يتم تصويره مع الطفل الرضيع، وقال معلقاً: "احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير، ففي يوم من الأيام سيخبرك والداك أن طبيبك جاء على متن دراجته لولادتك، لأنك ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام، في بلد 90٪ من مواطنيه بلا كرامة".

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