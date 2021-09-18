ميقاتي تابع مع فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات...وماذا طلب من مولوي بشأن شحنة نيترات الامونيوم؟

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الداخلية بسام مولوي بعد ظهر اليوم في دارته، فور عودة الوزير مولوي من البقاع، واطلع منه على نتائج التحقيقات الاولية في شأن شحنة نيترات الامونيوم التي تم ضبطها اليوم.

وطلب الرئيس ميقاتي من الوزير مولوي متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته.

كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

واكد الرئيس ميقاتي أن "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

وتابع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

وشدد رئيس الحكومة على أن "الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات".