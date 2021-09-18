قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وشريكته في الشويفات

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:



"توافرت معلومات لدى مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مدينة الشويفات. وبعد عملية رصد وتعقب، أوقفته قوة من المفرزة في المدينة المذكورة، على متن سيارة من نوع "بيجو"، ويدعى م. أ. (مواليد العام 1976، لبناني).

بتفتيشه والسيارة، ضبطت بحوزته كمية من المخدرات موضبة في 840 ظرفا ومعدة للترويج، وهي عبارة عن:

- 822 غراما من مادة الكوكايين.

- 656 غراما من مادة باز الكوكايين.

- 73 غراما من مادة حشيشة الكيف.



ومن خلال المتابعة، جرى تحديد مكان إقامة شريكته في عمليات الترويج، وهي مالكة السيارة التي أوقف على متنها، فأوقفت في الشويفات أيضا، وتدعى ر. ش. (مواليد العام 1986، فلسطينية).



أودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص".