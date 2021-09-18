living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف موزع مخدرات وأحد المروجين وزبائنه في برج حمود والأشرفيه

18
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام ترويج شخص مجهول الهوية المخدرات في محلة برج حمود. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهوية الموزع الذي يمده بهذه المواد لترويجها، وهما: ح. س. (من مواليد العام 1989، لبناني) (الموزع)، وع. أ. ح. (من مواليد العام 1988، سوري)، (المروج).

بتاريخ 8-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول، بكمين محكم في محلة الأشرفية، في حين دهمت دورية أخرى منزل الثاني في برج حمود وتمكنت من توقيفه أثناء بيعه المخدرات الى أحد زبائنه، تم توقيفه أيضا وضبط في حوزته ظرف يحتوي على مادة كريستال ماس، زنته حوالى/0,6/ غ. ويدعى و. ب. (من مواليد العام 1993، سوري). حيث ضبط في حوزة الأول /69,1/ غ. من المادة المذكورة موضبة في /6/ أظرفة، حبوب مخدرة، ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل الموقوف الثاني، تم ضبط مسدس حربي، وكمية من المخدرات موضبة في أظرفة ومعدة للترويج، وهي عبارة عن /11.3/ غ. من مادة كريستال ماس، و /1.3/غ من حشيشة الكيف، وكمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى ضبط أكياس من النايلون وميزان حساس ودفتر ورق لف سجائر، وأدوات وزجاجيات تستخدم في عملية توضيب المخدرات.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه يوزع المخدرات يوميا على المروجين، واعترف الثاني بترويجها على عدد من الزبائن من داخل منزله، أما الثالث فقد اعترف بتعاطي المخدرات، والاستحصال عليها من الموقوف الثاني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout