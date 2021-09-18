توقيف موزع مخدرات وأحد المروجين وزبائنه في برج حمود والأشرفيه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام ترويج شخص مجهول الهوية المخدرات في محلة برج حمود. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهوية الموزع الذي يمده بهذه المواد لترويجها، وهما: ح. س. (من مواليد العام 1989، لبناني) (الموزع)، وع. أ. ح. (من مواليد العام 1988، سوري)، (المروج).

بتاريخ 8-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول، بكمين محكم في محلة الأشرفية، في حين دهمت دورية أخرى منزل الثاني في برج حمود وتمكنت من توقيفه أثناء بيعه المخدرات الى أحد زبائنه، تم توقيفه أيضا وضبط في حوزته ظرف يحتوي على مادة كريستال ماس، زنته حوالى/0,6/ غ. ويدعى و. ب. (من مواليد العام 1993، سوري). حيث ضبط في حوزة الأول /69,1/ غ. من المادة المذكورة موضبة في /6/ أظرفة، حبوب مخدرة، ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل الموقوف الثاني، تم ضبط مسدس حربي، وكمية من المخدرات موضبة في أظرفة ومعدة للترويج، وهي عبارة عن /11.3/ غ. من مادة كريستال ماس، و /1.3/غ من حشيشة الكيف، وكمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى ضبط أكياس من النايلون وميزان حساس ودفتر ورق لف سجائر، وأدوات وزجاجيات تستخدم في عملية توضيب المخدرات.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه يوزع المخدرات يوميا على المروجين، واعترف الثاني بترويجها على عدد من الزبائن من داخل منزله، أما الثالث فقد اعترف بتعاطي المخدرات، والاستحصال عليها من الموقوف الثاني".