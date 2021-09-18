مخزومي: ندعو بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة عشاء في دارته، السفير البريطاني إيان كولار، والمسؤول السياسي في السفارة غافن تنش، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين ورئيس بلدية يحشوش كارل زوين. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد مخزومي على أهمية العلاقات اللبنانية – البريطانية، شاكراً على اهتمام المملكة الدائم بلبنان واستقراره، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتحديات التي يواجهها اللبنانيون.

ودعا مخزومي بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خصوصاً مع قيام حكومة لا تختلف عن سابقاتها في أسلوب التشكيل والتحاصص، ولا يمكن أن تلبي طموحات اللبنانيين في الخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مراهناً على تمسك اللبنانيين والشباب اللبناني خصوصاً، والمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابية مقدمة حقيقية للتغيير.