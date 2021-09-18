living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي: ندعو بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

18
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة عشاء في دارته، السفير البريطاني إيان كولار، والمسؤول السياسي في السفارة غافن تنش، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين ورئيس بلدية يحشوش كارل زوين. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد مخزومي على أهمية العلاقات اللبنانية – البريطانية، شاكراً على اهتمام المملكة الدائم بلبنان واستقراره، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتحديات التي يواجهها اللبنانيون.

ودعا مخزومي بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خصوصاً مع قيام حكومة لا تختلف عن سابقاتها في أسلوب التشكيل والتحاصص، ولا يمكن أن تلبي طموحات اللبنانيين في الخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مراهناً على تمسك اللبنانيين والشباب اللبناني خصوصاً، والمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابية مقدمة حقيقية للتغيير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout