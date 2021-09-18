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الهيئة السياسية في التيّار: آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ

18
SEPTEMBER
2021
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عقدت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وناقشت جدول الأعمال وأصدرت البيان الآتي:

1. أبدت الهيئة ارتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجّه الى العمل. وترى الهيئة أن البيان تضمّن مطالب التيّار الوطنيّ الحرّ التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للإقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والإنتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في إنفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية.

2. تبدي الهيئة ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ، وتؤكد أن إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً الى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات.

3. يطالب التيّار الحكومة بالإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويليّة لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكّن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة ولتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار.
آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء.

 

 

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