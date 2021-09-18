living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 18 أيلول 2021

18
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء 

أبدى مصدر دبلوماسي فرنسي الخشية من أن يكون إلغاء واشنطن لصفقة بيع الغواصات الفرنسية لأستراليا رداً على صفقة توتال في العراق التي حظيت بضوء أخضر إيراني، ولم تكن منسقة مع واشنطن، ما قد يُعقد سعي فرنسا للعب دور الوسيط في المنطقة بين طهران وواشنطن…

قال مصدر في قطاع المحروقات إنّ رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار دفع قطاعات غير متوقعة للتوجه نحو المازوت الإيراني، ما سيفرض زيادة الكميات المستوردة، وقال إنّ التعامل الأوّلي بدأ يغيّر النظرة للحزب سياسياً واجتماعياً في عموم الطوائف والمناطق.

 

الجمهورية

علّق مدير عام في إحدى الوزارات الحيوية على أحد الوزراء بالقول: "ميّة قرار بميّة دقيقة".

وزير حقيبة سيادية علّق على الصهاريج الإيرانية ممازحاً: "رجعوا المهرَّبين على سوريا".

تتزاحم التساؤلات في أوساط ديبلوماسية ومدنيّة عن مصير مجموعة كبيرة من الهبات المالية التي وصلت إلى بعض الجهات كمساعدات إنسانية ولم تُعرف وجهة صرفها.

 

اللواء 

بدأ نواب «فرادى وزمر» استطلاع الموقف لمعرفة ما إذا كانت لديهم فرصة نيابية جديدة أم لا..

ضخت أموال كبيرة بالعملات الصعبة في الأيام القليلة الماضية، أعادت ترتيب الوقائع في سوق القطع!

لاحظت مصادر متابعة أن التحرّك المشترك لسفيرتين في بيروت، انقطع عن الظهور، بعد مؤتمر إقليمي - عربي شارك فيه رئيس دولة غربية..


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout