أسرار الصحف ليوم السبت 18 أيلول 2021

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البناء

أبدى مصدر دبلوماسي فرنسي الخشية من أن يكون إلغاء واشنطن لصفقة بيع الغواصات الفرنسية لأستراليا رداً على صفقة توتال في العراق التي حظيت بضوء أخضر إيراني، ولم تكن منسقة مع واشنطن، ما قد يُعقد سعي فرنسا للعب دور الوسيط في المنطقة بين طهران وواشنطن…

قال مصدر في قطاع المحروقات إنّ رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار دفع قطاعات غير متوقعة للتوجه نحو المازوت الإيراني، ما سيفرض زيادة الكميات المستوردة، وقال إنّ التعامل الأوّلي بدأ يغيّر النظرة للحزب سياسياً واجتماعياً في عموم الطوائف والمناطق.

الجمهورية

علّق مدير عام في إحدى الوزارات الحيوية على أحد الوزراء بالقول: "ميّة قرار بميّة دقيقة".

وزير حقيبة سيادية علّق على الصهاريج الإيرانية ممازحاً: "رجعوا المهرَّبين على سوريا".

تتزاحم التساؤلات في أوساط ديبلوماسية ومدنيّة عن مصير مجموعة كبيرة من الهبات المالية التي وصلت إلى بعض الجهات كمساعدات إنسانية ولم تُعرف وجهة صرفها.

اللواء

بدأ نواب «فرادى وزمر» استطلاع الموقف لمعرفة ما إذا كانت لديهم فرصة نيابية جديدة أم لا..

ضخت أموال كبيرة بالعملات الصعبة في الأيام القليلة الماضية، أعادت ترتيب الوقائع في سوق القطع!

لاحظت مصادر متابعة أن التحرّك المشترك لسفيرتين في بيروت، انقطع عن الظهور، بعد مؤتمر إقليمي - عربي شارك فيه رئيس دولة غربية..



