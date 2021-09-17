ترزيان: يا حسرتي عليك يا آدمي

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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على "تويتر": "‏بالحرب الوحيد اللي دفع الثمن غالي هو المواطن الشريف. اليوم أيضا بيرتكي الوطن على المواطن الشريف والازعر بعده ذاتو بالحرب والسلم. يا حسرتي عليك يا آدمي يا شريف، رفعنا صوتنا قبل بسنة على ال5000 ليرة على صفيحة البنزين واليوم ما عم بيرحموك بجدول محروقات بيحرق النفس.



‏لا نقل عام ولا صحة ولا ضمان ولا ضمان شيخوخة وقطاع خاص مدمر ... كلو ليبقى المواطن الشريف مذلولا تحت عتبات أبواب الزعيم.



فقط الشريف يللي حكينا عنو عاضض مش بس على جرحو صار عم بيعض عضامو.الشريف بيبقى الضحية والازعر عم يتسلى بمنصة سعر الصرف غير الشرعية أساسا، بشريعة الغاب هيدا مش مسموح".