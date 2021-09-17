فرونتسكا اعربت عن امتنانها لميقاتي ومشاركته أولوياته في تلبية حاجات الناس وبدء الإصلاحات والتحضير للانتخابات

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غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر "تويتر": "أعرب عن امتناني للرئيس نجيب ميقاتي على نقاش مثمر للغاية خلال هذا المنعطف الحيوي، ولمشاركته أولوياته في تلبية حاجات الناس وبدء الإصلاحات الرئيسية والتحضير للانتخابات. الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة".



وقالت في تغريدة ثانية: "أجريت مناقشات جيدة جدا مع سفير المملكة الأردنية وليد الحديد حول التعاون الإقليمي مع التركيز بشكل خاص على الترابط لتخطي أزمة الطاقة في لبنان. كما ناقشنا التزام المجتمع الدولي دعم لبنان وشعبه".





أضافت: "سررت جدا بمقابلة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس اليوم في بيروت. ناقشنا أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان والنظام الصحي المتأثر بشدة بالازمة وجهود منظمة الصحة العالمية. زيارته هي تعبير واضح عن التزام الأمم المتحدة دعم لبنان وشعبه".