قوى الامن: شوهد عبر الفيديو يملأ غالونات بنزين من محطة محروقات في بعلبك وتم توقيفه في صور

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 13-9-2021، تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل مسدسا حربيا على وسطه -بشكل ظاهر وعلني- أثناء قيامه بتعبئة "غالونات بنزين"، والتسويق لبيعها في السوق السوداء، وذلك داخل إحدى محطات المحروقات في مدينة بعلبك.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته.





بتاريخ 16-9-2021، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه بعد رصده في مدينة صور، حيث تبين أنه يدعى ع. ح. (من مواليد عام 1992، لبناني) ملقب ب "علي الجندي"، وتم تسليمه إلى فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".