البستاني: التفاهم على الخطوط العريضة بين رئيسي الجمهورية والحكومة قد يعطي ثمارا جيدة

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رأى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب فريد البستاني في حديث ضمن برنامج "بيروت اليوم" عبر محطة الـ"mtv"، ان "البيان الوزاري يحمل الكثير من الايجابية، وزيارة التكتل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي شددت وأكدت نقاطا عدة وردت في البيان"، معتبرا ان "نجاح الحكومة مطلوب من مجلس الوزراء مجتمعا وليس فقط من الرئيس ميقاتي، والتفاهم الذي حصل بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الخطوط العريضة قد يعطي ثمارا جيدة".

وأوضح أن "من أولويات ما طلبه التكتل من رئيس الحكومة هو الاصلاحات في القطاع المصرفي والتدقيق المالي الجنائي. وما قاله الرئيس ميقاتي حرفيا، ان المطلب الشعبي والوطني والهيئات المانحة أن تحصل الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في وقت واحد، مما يخفف التكلفة على الخزينة ويشكل احتراما للاستحقاقات الديموقراطية".

وشدد البستاني على أن "خطة النقل العام ضرورية وليست صعبة التنفيذ، مما يخفف زحمة السير والتلوث في نفس الوقت وتوفر على المواطنين"، وقال: "املنا كبير في الزراعة والصناعة لنصل الى نوع من الاكتفاء الذاتي والتصدير وتحسين ميزان المدفوعات".

وعن اعطاء الثقة للحكومة، قال: "انا ملتزم بقرار التكتل وسنجتمع لاخذ الموقف الموحد قبل نهار الاثنين".

واكد ان "عملنا في لجنة الاقتصاد محض اقتصادي لمصلحة اللبنانيين، بعيدا عن الاحزاب والسياسة والمناكفات".

واشار الى ان "الحكومة تضم اختصاصيين يملكون الخبرة للتفاوض مع الخارج للحصول على التمويل الذي نحتاجه لاعادة تشغيل العجلة الاقتصادية. واذا كان الدعم الفرنسي قد ساهم في تسريع تشكيلها فليستمر الدعم في امور اخرى للتخفيف من معاناة الشعب".

وعن ترشحه للانتخابات النيابية، قال: "ترشحي سيكون فقط مع تكتل لبنان القوي، فنحن على اتفاق على الخطوط العريضة، ولدي الحرية للتعبير عن رأيي الخاص في امور عدة. وانا دخلت الندوة البرلمانية بنية الإصلاح وما تشوقت اليه قد يتحقق في السنة الاخيرة من عهد الرئيس عون وانا متفائل بذلك".

اضاف: "علاقتي ممتازة مع زملائي في الشوف، وقانون الصوت التفضيلي يقوي التنافس، ليس فقط مع المرشحين في اللائحة التي سأترشح من خلالها انما مع المرشحين كافة".

وختم البستاني: "وعدي المحافظة على العيش المشترك في الشوف مع الدروز والسنة والشيعة، ونحن مجموعة قوى تعمل على تحقيق ذلك، والمسيحيون هم من صلب المجتمع الشوفي، وادعو الجميع للعودة الى بلداتهم الجميلة والتجذر أكثر في أرضهم".