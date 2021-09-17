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أين سيتم تفريغ أول شحنة غاز أويل المخصصة لشركة كهرباء لبنان بحسب وزارة الطاقة؟

17
SEPTEMBER
2021
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي :

بدأ اليوم تفريغ أول شحنة غاز اويل بعد وصولها الى لبنان محملة بــــــ31 الف طن من ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مع الجانب العراقي في بغداد بتاريخ 24 تموز 2021.

- ستفرغ الباخرة 15 الف من حمولتها في خزانات معمل دير عمار على ان تفرغ الـــ 16 الف في معمل الزهراني، وستليها باخرة فيول اويل " GRADE B" للمحركات العكسية قبل آخر ايلول الجاري.

- وقد بدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية.

- يتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 الف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.


- ان وزارة الطاقة والمياه تشكر السلطات العراقية وكل المعنيين على جهودهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وعلى مدّهم يد العون والمساعدة مما يساهم في التخفيف من وطأة هذه الظروف الصعبة وينعكس زيادة بالتغذية الكهربائية للمواطنين .

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