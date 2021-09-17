وزير الصحة التقى غيبريسوس في مستشفى الحريري: نسعى لتأمين الإحتياجات الطارئة

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إلتقى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، المدير العام ل”منظمة الصحة العالمية” الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في خلال الزيارة التي حرص غيبريسوس على القيام بها للمستشفى، يرافقه مدير “منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط” الدكتور أحمد بن سالم المنظري وممثلة المنظمة في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي.

وأكد الدكتور غيبريسوس “إلتزام المنظمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتقديم الدعم له”، منوها بما “حققه البلد من تجربة رائدة في مواجهة كورونا”.

ونوه الوزير الأبيض ب”الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للبنان والذي شكل الأساس في مسيرة مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”، مؤكدا أن “استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع المنظمة، كفيل باستمرار الإستجابة الناجحة للجائحة وتطويرها”.

ولفت إلى أن “لبنان يتطلع الى المزيد من الدعم، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها والتي تركت تداعياتها على النظام الصحي، بحيث يتم السعي لتأمين الإحتياجات الطارئة من جهة وتأهيل النظام الصحي لمواجهة أي تحديات مستقبلية ممكنة من جهة ثانية”.

جولة في مستشفى الحريري

وكان الدكتور غيبريسوس جال والوفد المرافق في أقسام المستشفى ولا سيما الأقسام التي تم تخصيصها لمرضى كورونا، حيث استقبلته المديرة العامة للمستشفى وحيدة غلاييني، المدير الطبي الدكتور محمود حسون، رئيس دائرة الأمراض الجرثومية الدكتور بيار أبي حنا ورئيسة دائرة المختبر الدكتور ريتا فغالي.