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حزب الله في صيدا اختتم الأنشطة الصيفية للتعبئة التربوية

17
SEPTEMBER
2021
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أعلنت التعبئة التربوية في "حزب الله" - منطقة صيدا، في بيان، اختتام نشاطها الصيفي لهذا العام، وعرضت تقريرها الخاص بهذا النشاط الذي "نظمت في خلاله مسابقات ثقافية متنوعة بمشاركة 188 طالبة، وحملة توعية الكترونية عن مخاطر المخدرات لمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، وورشة صحية شارك فيها 14 طالبا، وورش ثقافية وادارية متنوعة شارك فيها 55 طالبا وطالبة، بالاضافة الى توزيع هدايا تكريمية للطلاب في 9 بلدات، وإقامة رحلات جهادية إلى مليتا ومحاور المقاومة السابقة شارك فيها 364 طالبا وطالبة، ولقاءات مع ضباط بالمقاومة بمشاركة 380 طالبا وطالبة، كما نظمت رحلات وانشطة تنموية استهدفت بلدات على الحدود اللبنانية السورية شارك فيها 150 طالبا وطالبة، ومسيرات جبلية جهادية شارك فيها 58 طالبا، ليصبح مجموع المشاركين في تلك الأنشطة 1199 طالبا وطالبة".

وشكر مدير الفرع التربوي محمد زراقط طلاب وطالبات التعبئة التربوية "الذين سهروا على تنظيم تلك الانشطة الهادفة والعمل بكل جهد لمواجهة الاستحقاقات التربوية المقبلة".

 

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