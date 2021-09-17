living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء طرابلس في التيار: الشمس طالعة والناس قاشعة وموعد الحقيقة مع الدجل الاعلامي قريب

17
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن هيئة قضاء طرابلس البيان التالي:
نشر أصحاب الأقلام السود خبر كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتّهم أبناء التيار الوطني الحر في طرابلس بالتعاقد مع محطة وقود لتعبئة سياراتهم دون الوقوف بالطوابير اليومية التي تهدر وتحطّ من كرامة اللبنانيين.

أولا ، إن التيار الوطني الحر في قضاء طرابلس هيئة وناشطين وأنصار يعرفون تمام المعرفة أنّ هذا الخبر يدعو الى الضحك والسخرية بحيث أنّ اجتماعاتنا الدورية مجمّدة بسبب أزمة المحروقات منذ أشهر، وأن بعض لقاءاتنا تُعقد الكترونياً منذ فترة طويلة.

ثانياً، يهمنا التأكيد للرأي العام الطرابلسي أنّ معاناتنا اليومية مزدوجة، وهي عائدة لسببين، أولهما الأزمة المعيشية التي تطالنا كسائر المواطنين ، وثانيهما الاستهداف السياسي اليومي الذي نتعرض له من أتباع المنظومة الفاسدة في لبنان الموزعين على مراكز اعلامية، سياسية...

ثالثا، يهمنا التأكيد مسبقاً، أنّنا، والتزاماً بنهج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاصلاحي و قرارات رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل ، فإننا لا نضع أي خيمة فوق رأس أي محتكر، أو مخزِّن، أو فاسد، حتى ولو كان من صفوفنا فالانسان معرّض للسقوط، ونقول هذا الكلام رغم عدم سقوط أي من ناشطينا على امتداد مساحة الوطن في أي من الأعمال التي تصبّ ضدّ الصالح العام حتى تاريخه ومردّ ذلك للشرعة المناقبية والأخلاقية التي تعلّمناها من رفاقنا المؤسسين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة وحرية واستقبال لبنان.

رابعاً، نحيّي القوى الأمنية والعسكرية، ونخصّ بالذكر جهاز أمن الدولة اضافة الى فرق حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على العمل الجبار الذي يقومون به في هذه الظروف الصعبة والتي نأمل أن تتحسن تزامناً مع تشكيل الحكومة اللبنانية التي حاولوا عرقلتها منذ سنة ونيّف لإطالة أمد الأزمة على الناس.

ختاماً، الشمس طالعة والناس قاشعة وموعد الحقيقة مع الدجل الاعلامي قريب.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout