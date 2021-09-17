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أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى أصحاب محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه الآتي:



"نظرا للأحداث الأمنية المستجدة على محطات التوزيع بسبب الأزمة الراهنة، يطلب إلى أصحاب محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، الإتصال على الخط الساخن 175، قبل فتح محطاتهم وإستئناف عملية التعبئة للمواطنين، ليصار إلى تأمين المؤازرة من قبل فوج حرس بيروت وقوى الأمن الداخلي ( شرطة بيروت )، ويمنع المباشرة بتزويد السيارات بالوقود إلا لحين حضور الأجهزة المذكورة، حرصا على سلامة المواطنين وأصحاب المحطات، مع التأكيد على مضمون البلاغ السابق رقم 2021/5156 تاريخ 2021/5/11 ، المتعلق بمنع بيع مادتي البنزين والمازوت في قوارير بلاستيكية ( غالونات) وغيرها".