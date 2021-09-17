ميقاتي يشكر العراق

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توجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية على دعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حلّ أزمة الكهرباء.



وقد اطلع الرئيس ميقاتي من وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد الرئيس ميقاتي أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حلّ جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الإثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل مما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها.