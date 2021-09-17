سالم زهران: هذا ما اتُّفق عليه بشأن الأسعار

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نشر مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران، على صفحته على "الفايسبوك: "بالأمس تمّ الإتفاق بين وزارة الإقتصاد وممثلي التعاونيات ومستوردي المواد الغذائية على تسعير البضائع على أساس 15 ألف ليرة ل $ بدل 20".



وأشار إلى أنه بناء "عليه، نظرياً يجب خفض الفاتورة بما يقارب "الربع"، لكن العبرة في التنفيذ والمحاسبة!".



وتساءل زهران "كيف لـ 70 مراقباً ضبط 22000 محل سمانة و 160 سوبر ماركات كبيرة؟!".

ودعا المواطنين إلى التحرك من خلال حملة مقاطعة قائلاً: "فليكن كل مواطن خفير.. ولتنظم حملة شعبية لمقاطعة من لا يلتزم من المحال وليشهر بهم على مواقع التواصل الإجتماعي".