عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 أيلول 2021

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الأخبار

حزب الله يكسر «المحرّمات»: النفط الإيراني في لبنان عبر سوريا

رفع الدعم عن المحروقات: البنزين بـ 180 ألفاً والمازوت بالدولار!

جنين تتحضّر للاشتباك

«غزة ثانية» تنتظر العدو

‫ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي: موسكو تمشي بقدمَيها إلى «المقايضة - الفخّ»؟

‫معالجة جزئية للنفايات الطبية والأخطر يُطمر مع «الزبالة العادية»!

البناء

الحكومة إلى الثقة… والبيان الوزاري بالإجماع… وانكفاء من أمام الملفات بالانتظار

تقاطع سفن المقاومة والفيول العراقي فرصة لتنفس اللبنانيين بتحسن الكهرباء

بيطار يصدر مذكرة توقيف لفنيانوس… وتلميحات بمثلها للنواب بعد جلسة الثقة

اللواء

«معاً للإنقاذ»: مفاوضات مع الصندوق وتصحيح الرواتب ومعامل كهرباء

«الطاقة» تُفرج عن المحروقات والعبرة في التنفيذ مع وصول الفيول العراقي

الجمهورية

المفاوضات مع الصندوق وفق الأولويات

وصول المازوت الإيراني

البيان أنجز والثقة الإثنين.. وصندوق النقد: متأهبون للتعاون