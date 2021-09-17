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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 أيلول 2021

17
SEPTEMBER
2021
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البناء

قال مصدر دبلوماسي فرنسي انّ الإعلان عن تحالف أميركي بريطاني استرالي عسكري بحري وتضمينه صفقة غواصات نووية بديلة للغواصات الفرنسية هو إعلان نعي لحلف الناتو، وتكريس للطلاق مع أوروبا التاريخية التي لا تنتمي إليها بريطانيا.

اللواء

لغز

يسود الوجوم والقلق في محلات الصيرفة، لا سيما الفئة الأولى المرخصة، على خلفية التهاوي الحاصل في سعر صرف الدولار..

غمز

طُلب إلى المعنيين في جهة سياسية مؤثرة، تجاهل محاولات نائب بارز جرّها إلى سجالات تعوّم تراجعه الشعبي والسياسي!

همس

يرفض فريق الأزمة في الأليزيه مجاراة نواب من كتل اليسار تسعى إلى جعل العقوبات، سيفاً قائماً فوق رؤوس الطبقة السياسية، على الرغم من تأليف الحكومة.

 

الجمهورية

سمع زوار ديبلوماسي عربي ما مفاده، أن علاقات لبنان مع الاسرة العربية لا يمكن أن تستقيم طالما أن هناك لبنانيين لا يريدون الخير للبنان والعرب.

قال مسؤول دولي إن قطاعاً حيوياً هو أصل الانهيار وهو البند الاول في الاصالحات المطلوبة، واستمرار الخلاف حوله لن يفتح أبواب صندوق النقد ولا المساعدات الدولية.

نقل عن مرجعية دينية قولها،إن الطريقة الإستنسابية التي يقارب فيها ملف حساس مرفوضة وسياسة الإنتقام الكيدي، ستجران البلد الى ما لا تحمد عقباه.

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