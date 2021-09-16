هيئة قضاء بعبدا في التيار ردًا على نائب القوات: يبدو من ابتلى بالما عاصي يأبى أن يستتر!

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صدر عن هيئة قضاء بعبدا البيان التالي:

يصرّ نائب القوات اللبنانيّة بيار بو عاصي على مهاجمة التيّار الوطنيّ الحرّ وفخامة رئيس الجمهوريّة وكانت آخر ابداعاته توجهه إلى فخامة الرئيس بسؤاله "عمّا يفعل".

بناءً على ما تقدّم سنخبر نائب القوات اللبنانيّة بما لم ولن يفعله الرئيس:

ان رئيس الجمهوريّة لم ينفّذ اعدامات ميدانيّة بعناصر وضباط الجيش اللبناني.

ان رئيس الجمهوريّة لم ينتفض يومًا على رفاقه ويعدمهم رميا بالرصاص أو عبر رميهم في الحوض الخامس.

ان رئيس الجمهوريّة لم يصعد ولم يرسل نوابه إلى عرسال ليتضامنوا مع داعش والنصرة.

ان رئيس الجمهوريّة لم يحمِ تجار الفيول المغشوش الذين يمولون مهرجانات زوجاتهم.

ان رئيس الجمهوريّة لم يحمِ ولم يتلق الفاند رايزنغ من محتكري المحروقات ولم يوعز لنوابه بالدفاع عن صقور الاحتكار على الشاشات.

ان لائحة ما لم يفعله رئيس الجمهوريّة تطول ولعلّ النائب بو عاصي يتحفنا بما فعله حزبه ماضياً وحاضرًا.

ونعود ونكرّر لعلّ التكرار يعلم النائب بو عاصي:

اذا ابتليتم بالما عاصي فاستتروا!