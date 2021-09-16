تسلم وتسليم في وزارة الشؤون وحجار: سنعمل لتنفيذ مشروع البطاقة التمويلية

A + A -

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق رمزي المشرفية وخلفه هيكتور حجار، في حضور رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، المدير العام للوزارة عبدالله أحمد ورؤساء المصالح والمديريات التابعة للوزارة. وسبق ذلك اجتماع بين حجار والمشرفية.



وقال المشرفية: "منذ كانون الثاني 2020 ولغاية اليوم، 19 شهرا ونصف شهر مرت علينا وعليكم وكأنها دهر. منذ تسلمي مهام هذه الوزارة، عشت وإياكم تحديات ضخمة. الطموح كان كبيرا، لكن الإمكانيات متواضعة، في ظل موازنة لوزارة الشؤون لا تتعدى 1.69 في المائة من مجمل الموازنة العامة للدولة، في وقت تجاوز عدد من يعانون الفقر المدقع الـ 60 في المائة من اللبنانيات واللبنانيين. لم نكن نملك قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها، ولا مؤشرات للدخل، ولا قاعدة بيانات للضرائب لتحديد الأسر الاكثر فقرا وفق مدخولها. ورغم كل التحديات، لم أقف مكتوف الايدي، وحاولت إطلاق شبكة أمان اجتماعي دائمة وليس موقتة، شبكة تخرج العائلات الاكثر ضعفا من دوامة الفقر. بذلت أقصى جهدي، لوضع الاسس لشبكة امان اجتماعي، توفر لكم العيش بكرامة، وتعزز صمودكم".

وشكر حجار سلفه على "الجهود التي قام بها خلال فترة توليه الوزارة في الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد".

وقال: "لقد عمل جاهدا منذ اليوم الاول من تعيين هذه الحكومة الجديدة لتحضير عملية التسليم والتسلم مع شرح وتوضيح لكل ما تم العمل عليه لغاية اليوم".

أضاف: "لن أطيل الحديث كثيرا، سأكتفي بإعلامكم بأننا سنسعى لتأمين، خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، شبكة أمان اقتصادي اجتماعي صحي يسمح للمواطنين العيش بكرامة. إن الناس بانتظار تطبيق مشروع البطاقة التمويلية بشفافية، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لوضعه حيز التنفيذ".

وتابع: "سأدعم برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين والاطفال ذوي الاحتياجات الاضافية والمدمنين وغيرهم، وللوصول الى هذه الاهداف سيتم التنسيق بين فريق عمل وزارة الشؤون والمؤسسات والوزارات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية والمجتمع المدني".