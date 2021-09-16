بوغدانوف خلال لقائه أبو زيد يرحّب بتشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي

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ويأمل أن يكون التعافي الاقتصادي والاجتماعي سريعاً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم في ١٦ ايلول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، أمل أبو زيد.



وناقش بوغدانوف وأبو زيد خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان وسوريا، حيث رحّب الجانب الروسي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، آملاً أن يكون التعافي الاقتصادي الاجتماعي سريعاً. كما جدّد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات في كل القضايا الوطنية من دون أي تدخّل خارجي.

وبحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الروسي اللبناني بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".