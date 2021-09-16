وزير الطاقة بحث مع السفير المصري في آلية استقدام الغاز الى لبنان

A + A -

استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفير مصر في لبنان ياسر علوي في زيارة بروتوكولية للتهنئة والتعارف وحضر اللقاء المديرة العامة للنفط المهندسة أورور الفغالي.





وتناول البحث في آلية استقدام الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في هذا الاطار الاسبوع الماضي في عمان بين الوزراء المعنيين لكل من جمهورية مصر العربية، المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.





كما تم التطرق الى اجتماع سيعقد في وقت قريب بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري والوزير فياض للإسراع في الاجراءات المطلوبة لإرساء الاتفاقية التي تَعِد بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء، كما تخدم المصلحة الوطنية لكلي الطرفين وتُعّزِز التعاون بين مصر ولبنان.