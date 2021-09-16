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البنزين لم يُسلم اليوم كما الإتفاق

16
SEPTEMBER
2021
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أوضح عضو "نقابة اصحاب محطات المحروقات" في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" جورج البراكس ان "أغلبية محطات الوقود مقفلة ومستودعات الشركات المستوردة للنفط لم تسلم البنزين للمحطات التزاما بقرار المديرية العامة للنفط الذي صدر بالامس وطلب عدم تسليم البنزين والمازوت للسوق للمحلي من دون معرفة سبب هذا القرار.


وقال البراكس: "ان عدم تسليم البنزين اليوم فاقم الازمة، خاصة انه جاء في وقت نفدت فيه هذه المادة من الاسواق".


أضاف :" حسب الاتصالات التي قمنا بها لا علاقة لهذا القرار برفع الدعم لانه أتى بعد اعطاء مصرف لبنان موافقات مسبقة لاعتمادات جديدة على اساس 8000 ليرة للدولار الواحد، ولذلك حصل لغط في الامر ولم يعرف سبب القرار".

وقال البراكس: ان كان سبب القرار هو علامات الاستفهام حول كيفية التعامل مع المازوت المدعوم وغير المدعوم الموجودين في الاسواق في الوقت نفسه، اقترح لحل هذا الموضوع، في حال لا تريد الحكومة رفع الدعم قبل آخر الشهر، ان يعطي مصرف لبنان الموافقات المسبقة كلها لمادة البنزين فقط ويصبح المازوت غير مدعوم، او يرفع الدعم عن البنزين والمازوت في آن واحد. والا فنحن امام زيادة في الازمة ولن يعود هناك بنزين في السيارات فالمفروض ان تحل المشكلة في اسرع وقت وفي الساعات المقبلة القليلة".

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