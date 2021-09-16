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مخزومي عرض مع عبود التبرع بمشروع انارة شوارع بيروت بالطاقة الشمسية: لاعادة العاصمة الى سابق عهدها

16
SEPTEMBER
2021
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زار النائب فؤاد مخزومي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه في المحافظة، وعرض معه مشروعا لانارة شارع كورنيش المزرعة وشوارع بيروت من خلال الطاقة الشمسية.

 

عبود
اثر اللقاء، قال المحافظ عبود: "استقبلنا اليوم مجددا النائب مخزومي، وهو من ابناء بيروت وتهمه مصلحة المدينة. كنا قد طلبنا منه الاسبوع الماضي ان يتبرع بأجهزة كومبيوتر للبلدية بما ان الوضع المالي للبلدية صعب، وهو قدم اليوم هذه الكمبيوترات ونحن نشكره على ذلك".

اضاف: "لقد طرح علينا أن يتبرع بمشروع إنارة شارع كورنيش المزرعة بالطاقة الشمسية، وسأحول الطلب إلى المجلس البلدي ليأخذ مساره القانوني".

وتابع: "ان مكتبي مفتوح لكل فاعليات مدينة بيروت وابنائها، ونحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف في المدينة التي ترغب بدعم البلدية في هذا الظرف الصعب".

 

مخزومي
من جهته، قال النائب مخزومي: "ان التنسيق بيننا وبين المحافظ مهم جدا لأهلنا في بيروت، لقد زرناه في الاسبوع الماضي لاننا اعتبرنا ان بيروت لا يمكن ان تبقى مع الوسط التجاري في العتمة. وتمكنا مع سعادته من ان نقوم بضغط على شركة سوليدير لتشغيل المولدات وتحويل الكهرباء لتصبح كل المحلات والمطاعم "شغالة" ونشكره على هذا الامر".

 

اضاف: "اما الخطوة الثانية، فهي المساعدة في إنارة كل بيروت، وتبدأ من إنارة كورنيش المزرعة وهو شارع اساسي في بيروت من خلال الطاقة الشمسية. واتفقنا مع سعادته على ان نكرر هذا المشروع في كل منطقة يمكننا العمل فيها، أكان في مار الياس أو الحمراء وان نعمل معه لانارة هذه المناطق، فلا يمكن لبيروت ولا للمناطق التجارية فيها ان تبقى في العتمة، فهي بحاجة الى ان تعمل من اجل الحفاظ على موظفيها".

 

وختم: "نضع يدنا بيد المحافظ عبود من أجل تأمين مصلحة بيروت وإبعاد اي اعتبار سياسي عن موضوع تقديم هذا المشروع الى المجلس البلدي، ونتمنى عليه ان يوافق عليه، لان مصلحتنا هي في تفعيل بيروت واعادتها الى سابق عهدها".

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