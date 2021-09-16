جريمة مروعة في زحلة.. استدرجوه إلى منزلهم وقتلوه لهذا السبب

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 1-9-2021، غادر المواطن ج. ح. (من مواليد عام 1961) منزله، الكائن في بلدة حوش الأمراء – زحلة، إلى جهةٍ مجهولة وفُقد الاتصال به. وقد تم لاحقاً العثور على سيارته نوع "بويك" لون أبيض في بلدة تعنايل.

بنتيجة المتابعة، اشتبهت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بشخصين، يُشتبه بتورطهما باختفائه، وهما:

ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

ص. م. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)

بتاريخ 6-9-2021، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم التوصل إلى تحديد مكان إقامتهما في شقّة سكنية في المدينة الصناعية - زحلة، حيث قامت قوّة من الشّعبة بمداهمتها وأوقفتهما والمدعو: أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري، الذي اعترف لاحقاً بعلمه بالجريمة).

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني انهما تعرّفا إلى المدعو (ج. ح.) منذ قرابة شهر وانهما أقدما على قتله بهدف السّرقة، بالاشتراك مع شخص ثالث، متوارٍ عن الأنظار، وذلك بعد التخطيط للعملية واستدراج المغدور الى منزلهما، ودسّوا له السّم في الشّراب، ومن ثم خنقه بواسطة سلك كهربائي، وسرقا منه مبلغ /12000/ ليرة لبنانية، لم يكن يوجد بحوزته سواها، ثم وضعوه في داخل کیس وتوجهوا به، على متن سيارته، الى محلّة سهل قصرنبا، حيث رموا الجثّة داخل قناة للصرف الصحي، وتوجهوا بعدها الى تعنايل حيث تركوا سيارته.

تمّ العثور على الجثّة، بعد الدّلالة عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكهم في الجريمة.