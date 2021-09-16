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لحود رحّب بوصول صهاريج المازوت من إيران الى لبنان: هذه الخطوة سهّلت أمور الناس

16
SEPTEMBER
2021
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رحّب النائب السابق اميل لحود بوصول صهاريج المازوت من إيران عبر بانياس الى لبنان، شاكراً "إيران على هذه المساهمة التي كان لبنان بأمسّ الحاجة إليها، وسوريا التي، من دون أيّ مراجعة، وقفت الى جانب لبنان كما عادتها، من دون تمنين".

وقال لحود، في بيان: "الشكر الأكبر لحزب الله الذي كان واضحاً من خلال كلام السيّد حسن نصرالله بأنّ المحروقات ستكون لجميع اللبنانيّين، فالحزب الذي لم يبخل بتقديم شبابه دفاعاً عن الأرض، لن يبخل على سكّان الأرض بالمازوت".

ورأى لحود أنّ "هذه الخطوة سهّلت أمور الناس، والأهمّ أنّها دفعت الولايات المتحدة الأميركيّة الى إعادة النظر بتعاملها مع لبنان، لا بل هي قامت بردّة فعل سريعة عبر السماح باستجرار الغاز، كما ساهمت في حلحلة الأمور وولادة الحكومة، وتراجع سعر الدولار".

وأضاف لحود: "ما قام به حزب الله خطوة استراتيجيّة تتعدّى تأمين حاجة السوق اللبناني من المحروقات في فترة انتقاليّة بين الدعم ورفع الدعم"، مؤكّداً أنّه "يجدر التوجّه بالشكر الى حزب الله الذي دفع الولايات المتحدة الأميركيّة الى أن تفعل ما لم ينجح أتباعها في لبنان بإقناعها بفعله، وهو أن تقوم بمساعدة لبنان بدل حصار شعبه".

 

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