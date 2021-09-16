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سحب قرعة لقاء لبنان والبرازيل بكأس ديفيس ظهر الجمعة

16
SEPTEMBER
2021
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تسحب عند الساعة الثانية عشرة(12.00) من ظهر الجمعة 17 أيلول الجاري في النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك قرعة اللقاء بين لبنان والبرازيل ضمن نهائي المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل وأركان الاتحاد ومندوب الاتحاد الدولي للعبة غونزالو سيرنادو(اسباني الجنسية) والحكم العام أشرف حمّودة (مصري الجنسية) والجهازين الفنيين ولاعبي فريقي  لبنان والبرازيل ورجال الصحافة والاعلام الراغبين بحضور عملية سحب القرعة  .
 
 وسيمثّل لبنان (المصنف 36 في العالم والأول عربياً ) كل من بنجامن حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم وروي تابت وميشال سعادة بقيادة المدرب الوطني فادي يوسف.
 
وفي التصنيف العالمي لفئتي الفردي والزوجي للفريق اللبناني يلاحظ ان بنجامن حسن مصنّف 420 في الفردي و735 في الزوجي وهادي حبيب(772 في الفردي و1505 في الزوجي) وحسن ابراهيم(2114 في الفردي و1731 في الزوجي).اما روي تابت وميشال سعادة فلا تصنيف دولي لهما.
 
يقود الفريق المدرب فادي يوسف وهو لاعب دولي سابق أن شارك في كأس ديفيس بين 2002 و2006 على صعيد الفريق البرازيلي(المصنف 26 في العالم) ،ففيليبي ألفيس مصنف 201 في الفردي و90 في  الزوجي  وأورلاندو لوز(مصنف 275 في الفردي و95 في الزوجي) وماتيوس دي ألميدا(مصنف 334 في الفردي و496 في الزوجي) ورافاييل ماتوس(مصنف 609 في الفردي و78 في الزوجي).اما اللاعب الخامس فهو مرسيللو ديموليني(غير مصنف في الفردي ومصنف 51 في الزوجي) .ويقود الفريق المدرب جايمي اوليفييرا.
 
يشار الى أن حفل الافتتاح الرسمي سيقام في تمام الساعة 11.45 من ظهر السبت 18 ايلول الجاري على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة على ان تنطلق المباراة الأولى في فئة الفردي عند الساعة الثانية عشرة .
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