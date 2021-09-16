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فنانة تنعى عروساً بعد شهرين من زفافها..!

16
SEPTEMBER
2021
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في خبر صادم لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، نَعت الممثلة اللبنانية ليليان نمري جارتها الشابّة كريستال مزهر، العروس التي رحلت بعد شهرين من زفافها، وفارقت الحياة بسبب "شردوقة"، وفق ما ذكرت نمري.


وكتبت بحرقة عبر حسابها في "فايسبوك": "الله معك يا كريستال... حرقتيلي قلبي يا أميرة يا عروس ما كمّلتي الشهرين".

 

وأضافت: "الحمدلله ما حضرِت عرسك يا صغيرة حتى الحرقة ما تكون أكبر وأقسى... الله يصبّر إمّك يلي تعبت ونطرت نهار عرسك مناطرة وعيلتك وجوزك ويرحم بيّك الجار الطيب الخلوق المحب".


صدمة نمري برحيل كريستال المفاجئة بدَت كبيرة: "خسارة كبيرة والصدمة والفاجعة ما بينوصفوا... بشردوقة صغيرة تركتِ الدني"، معبّرة في كلماتها عن "حزن المنطقة كلها، فيما الوجوه شاحبة".


وختمت بالقول: "نامي يا صغيرة يا حلوة بقلب الرب ليوم الملتقى بالملكوت... والحمدالله برجاء القيامة".

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