تعاون بين OMT ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس

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انطلاقاً من حق الجميع في الحصول على خدمات الرعاية الصحية اللازمة بسرعة وبسهولة، وتحقيقاً لمبدأ التضامن بين أفراد المجتمع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، تتعاون OMT مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس - الجامعة اليسوعية في إطار شراكة جديدة لتقديم باقة من الخدمات عبر شبكتها المنتشرة في كافة الأراضي اللبنانية.

صرّح رئيس مجلس إدارة المستشفى الأب اليسوعي سليم دكّاش: "عندما اختار مستشفى أوتيل ديو دو فرانس - الجامعة اليسوعية أن يعتمد OMT، إنما اختار مؤسسة مالية لتحويل الأموال منذ سنة 1998 لها تاريخ طويل في خدمة الناس والشركات والعائلات والجمعيات بأمانة وشفافية، لتأمين عيشهم وعطاءاتهم وتوظيفاتهم. وبالتالي فإنّ الاتفاق بين المستشفى وOMT هدفه هو خدمة المرضى والموظفين والإداريين حيث هم لتيسير أمورهم المالية اليومية في ظروف قاسية، حتى لو كنا لا نقبل بأن تكون الظروف هي التي تسيّرنا وتضغط علينا. هذا الاتفاق يخفّف عن كاهلنا وكاهل الموظف والمريض عناء الحياة ويفتح أمامنا باب العيش الكريم الأصيل."

وبدوره أضاف رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض: "هذه الشراكة مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس هي الأولى من نوعها كونها تجمع ثلاث خدمات: تسديد فواتير الاستشفاء للمرضى وعائلاتهم، تسليم الرواتب للموظفين، وإمكانية التبرّع، لمن يرغب، لصندوق رعاية المرضى في المستشفى." وأكّد: "هذا التعاون بين OMT ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس والأب اليسوعي سليم دكّاش هو وسام تقدير تعتزّ وتفتخر به شركة OMT."