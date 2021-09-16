living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: إرهابيو جنوب «M4» يستعدون للرحيل

16
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: تواصلت وتيرة التسخين الميداني شمالاً، وسط أنباء متواترة حول استكمال الجيش العربي السوري استعداداته لشن عملية عسكرية محتملة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي لطرد الإرهابيين المدعومين من النظام التركي، في حال اتخذت قيادته العسكرية قرار الحرب لاستعادة المنطقة المحتلة، وذلك توازياً مع لقاءات بين مبعوث الرئيس الأميركي ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف.

 

ففي الوقت الذي دفع النظام التركي بأعداد كبيرة من ميليشياته التي يمولها إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي جنوب طريق «M4»، يخشى هؤلاء الإرهابيون أن يزج بهم في معركة غير متكافئة مع الجيش العربي السوري وبدعم جوي روسي، أو أن يرغمون على الرحيل إلى شمال الطريق الدولي تمهيداً لافتتاحه أمام حركة المرور والترانزيت بـ«تفاهمات» روسية أميركية سيضع خطوطها العريضة اللقاء المقرر بين مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف.


وأوضحت مصادر محلية في جبل الزاوية، أهم منطقة لتموضع نقاط المراقبة التركية غير الشرعية، بريف إدلب الجنوبي لـ«الوطن» أن إرهابيي ما تسمى «غرفة عمليات الفتح المبين»، التي تقودها «تحرير الشام» وتضم ما يعرف بـ«الجبهة الوطنية للتحرير» كأكبر ميليشيات تركيا في إدلب، متيقنون باقتراب أجل رحيلهم أو طردهم من المنطقة حتى شمال طريق حلب- اللاذقية السريع بغض النظر عن الوعود المعسولة التي تقدمها الاستخبارات التركية وضباط الارتباط في نقاط المراقبة لمتزعميهم بالبقاء في المنطقة إلى أجل غير مسمى، ولذلك معنوياتهم منخفضة وغير راغبين أو قادرين على أي مواجهة مع الجيش العربي السوري وقوات الجو الروسية.


ويتوقع مراقبون للوضع في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب لـ«الوطن» أن احتلال «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لـ«جبهة النصرة» الإرهابية، مع الميليشيات المدعومة من نظام رجب طيب أردوغان لريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي ستكون مطروحة على جدول أعمال اجتماع جنيف الذي يجمع ماكغورك مع فريشنين ولافرنتييف، والذي يرجى منه أن يخرج بـ«تفاهمات» تميل وتصب في خدمة «الرؤية» الروسية لحل مستدام في المنطقة بعيداً عن الأجندة التوسعية للنظام التركي.


وفي المقلب الآخر، بين مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الوحدات المشتركة من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة خاضت اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وقضت على العديد من الإرهابيين، على حين ارتقى 3 عناصر من الوحدات المشتركة شهداء.


وأوضح المصدر، أن الطيران الحربي السوري والروسي، شن عدة غارات على مواقع لداعش في بادية أثريا بريف الرقة الغربي، محققاً فيها إصابات دقيقة.


وفي ريفي حماة وإدلب من منطقة «خفض التصعيد»، استهدف الجيش العربي السوري برمايات من مدفعيته الثقيلة، مواقع للإرهابيين في محاور بسهل الغاب الشمالي الغربي، كما استهدف تحركات مؤللة لهم على أطراف بينين والفطيرة والنيرب جنوب إدلب وشرقها، وفق ما ذكر مصدر ميداني لـ«الوطن».


وأوضح المصدر أن استهداف الجيش لمواقع الإرهابيين جاء رداً على خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد»، وذلك باعتدائهم على نقاط عسكرية، على محور الملاجة وجرادة بريف إدلب الجنوبي.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout